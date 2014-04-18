Пасха 2018: рецепты пасхи с фото и видео

Рецепт пасхи 2018 с фото
Многие до сих пор не знают, что пасха и кулич – это два разных блюда из совершенно разных ингредиентов. Чтобы приготовить твороженную пасху, не обязательно владеть мастерскими кулинарными навыками.
Готовим опору. Нам понадобится:
- Форма для пасхи – песочница
- Полстакана (100 мл) теплого молока
- Полстакана воды
- 8 г. сухих дрожжей
- 30 г муки
Важно: если молоко свежее, потребуется 25 г. дрожжей
Для самого теста нудно:
- 400 г. муки высшего сорта
- 4 куриных яйца (два на помадку, два на тесто)
- 200 г. творога
- 100 г. сахара
- 100 г. изюма
- 100 г. сливочного масла
- 0,5 чайной ложки соли
- Немного растительного масла, чтобы смазать форму.
- Посыпка для украшения. Можно глазурь.
Первый этап приготовления состоит из следующего:
Чтобы сделать опору, разведите в молоке дрожжи, смешанные с водой. Потом добавьте оставшиеся компоненты. Хорошо перемешайте и оставьте ее в теплом месте на час.
Второй этап – это само тесто. Для начала замочите изюм в кипятке, слейте воду и выложите подсушиться на салфетку. Творог перетрите в однородную массу. После смешайте все с опорой, добавьте туда яйца и остальные ингредиенты, кроме изюма.
Перемешайте все. Должно получиться липкое тесто. После этого можно добавить изюм или орехи, тут уже в ход идет вся фантазия. Полученную массу накройте пленкой и забудьте про нее на 1,5 – 2 часа. Она должна настояться в теплом месте.
Смажьте форму маслом. Наполните ее тестом на 2/3 и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут.
Как приготовить глазурь:
Взбейте венчиком два куриных белка с сахарной пудрой до устойчивой массы. Затем добавьте пару капель лимонного сока. Необходимо нанести ее на неостывший кулич. Сверху посыпьте украшениями. И все. Приятного аппетита.
Пасха без выпечки из творога: рецепт
Второй вариант пасхи встречается реже, но это не означает, что он менее вкусный. В нее также можно добавить сухофрукты, орехи и ягоды.
Нам понадобится:
- 400 г. творога
- 150 г. сливочного масла
- 150 г. сметаны
- 250 г. сгущенки
- Немного ванилина. Буквально щепотка
- Орешки, сухофрукты и прочие наполнители
Первым делом необходимо смешать все ингредиенты и довести их до однородной массы. Позаботьтесь о том, чтобы все продукты были комнатной температуры, иначе вы потратите много времени.
Ставим пасочницу в плоскую тарелку и прокладываем ее изнутри марлей, сложенной в два слоя. Старайтесь складывать ровно, чтобы не было складок. Тесто перелейте в форму и сверху накройте ее марлей и поставьте в холодильник на 12 часов.
Внимание: в тарелке будет появляться сыворотка. Не забывайте ее сливать. По истечению времени достаньте ее из марли и все. Можно подавать на стол.
Стоит отметить, что если накануне празднования Пасхи вы не найдете в магазине специальной формы, то можно взять цветочный горшок или баночку из под майонеза, только предварительно сделайте там отверстие, чтобы сыворотка могла вытечь.
Видео: YouTube / Александра Васильева
Фото: 1tvorog.ru