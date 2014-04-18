Пасха 2018: рецепты пасхи с фото и видео

Долгий Великий пост 2018 подходит к концу. Уже в это воскресенье, 8 апреля, все верующие праздную пасху Христову. Хозяйственные семьи уже готовятся великому дню: пекут куличи по особому рецепту, красиво красят яйца. Правда. Современные хозяйки могут не тратить много времени на готовку, а просто купить все необходимое в магазине. Многие супермаркеты даже специально приглашают священников, чтобы те освятили пасхальную продукцию. Но если вы все же решились заняться готовкой, Piter.tv приготовил для вас

Рецепт пасхи 2018 с фото

Многие до сих пор не знают, что пасха и кулич – это два разных блюда из совершенно разных ингредиентов. Чтобы приготовить твороженную пасху, не обязательно владеть мастерскими кулинарными навыками.

Готовим опору. Нам понадобится:

Форма для пасхи – песочница Полстакана (100 мл) теплого молока Полстакана воды 8 г. сухих дрожжей 30 г муки

Важно: если молоко свежее, потребуется 25 г. дрожжей

Для самого теста нудно:

400 г. муки высшего сорта 4 куриных яйца (два на помадку, два на тесто) 200 г. творога 100 г. сахара 100 г. изюма 100 г. сливочного масла 0,5 чайной ложки соли Немного растительного масла, чтобы смазать форму. Посыпка для украшения. Можно глазурь.

Первый этап приготовления состоит из следующего:

Чтобы сделать опору, разведите в молоке дрожжи, смешанные с водой. Потом добавьте оставшиеся компоненты. Хорошо перемешайте и оставьте ее в теплом месте на час.

Второй этап – это само тесто. Для начала замочите изюм в кипятке, слейте воду и выложите подсушиться на салфетку. Творог перетрите в однородную массу. После смешайте все с опорой, добавьте туда яйца и остальные ингредиенты, кроме изюма.

Перемешайте все. Должно получиться липкое тесто. После этого можно добавить изюм или орехи, тут уже в ход идет вся фантазия. Полученную массу накройте пленкой и забудьте про нее на 1,5 – 2 часа. Она должна настояться в теплом месте.

Смажьте форму маслом. Наполните ее тестом на 2/3 и поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут.

Как приготовить глазурь:

Взбейте венчиком два куриных белка с сахарной пудрой до устойчивой массы. Затем добавьте пару капель лимонного сока. Необходимо нанести ее на неостывший кулич. Сверху посыпьте украшениями. И все. Приятного аппетита.

Пасха без выпечки из творога: рецепт

Второй вариант пасхи встречается реже, но это не означает, что он менее вкусный. В нее также можно добавить сухофрукты, орехи и ягоды.

Нам понадобится:

400 г. творога 150 г. сливочного масла 150 г. сметаны 250 г. сгущенки Немного ванилина. Буквально щепотка Орешки, сухофрукты и прочие наполнители

Первым делом необходимо смешать все ингредиенты и довести их до однородной массы. Позаботьтесь о том, чтобы все продукты были комнатной температуры, иначе вы потратите много времени.

Ставим пасочницу в плоскую тарелку и прокладываем ее изнутри марлей, сложенной в два слоя. Старайтесь складывать ровно, чтобы не было складок. Тесто перелейте в форму и сверху накройте ее марлей и поставьте в холодильник на 12 часов.

Внимание: в тарелке будет появляться сыворотка. Не забывайте ее сливать. По истечению времени достаньте ее из марли и все. Можно подавать на стол.

Стоит отметить, что если накануне празднования Пасхи вы не найдете в магазине специальной формы, то можно взять цветочный горшок или баночку из под майонеза, только предварительно сделайте там отверстие, чтобы сыворотка могла вытечь.

Видео: YouTube / Александра Васильева

Фото: 1tvorog.ru