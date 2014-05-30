Ограничения движения на выходных затронут 7 районов Петербурга

Временные трудности у водителей могут возникнуть в Адмиралтейском, Василеостровском, Выборгском, Калининском, Петроградском, Петродворцовом и Фрунзенском районах.

С субботы, 15 октября в 7-ми районах Петербурга планируется ограничить движение транспорта. Как сообщила пресс-служба ГАТИ, дороги или отдельные полосы движения перекроют в Адмиралтейском, Василеостровском, Выборгском, Калининском, Петроградском, Петродворцовом и Фрунзенском районах.

Так, в выходные, 15 и 16 октября, для транспорта закроется четная сторона Малодетскосельского проспекта от Балтийского переулка до Бронницкой улицы, а также участок Балтийского переулка в направлении от Дойникова переулка до Малодетскосельского проспекта. В Василеостровском районе с субботы перекроют участок площади Академика Лихачева от Мытнинской набережной до Биржевого моста, а также часть набережной Макарова от Биржевого проезда до Тифлисской улицы. Ограничения продлятся до 28 ноября.

Кроме того, в период с 15 по 21 октября движение будет ограничено по Большой Озерной улице от Елизаветинской улицы до Приморской улицы. Еще на более долгий срок, по 26 мая 2023 года, нельзя будет проехать по Выборгской набережной от улицы Фокина до Малого Сампсониевского проспекта.

В Калининском районе до 29 октября ограничат движение на участке улицы Академика Павлова от Уфимской улицы до Каменноостровского проспекта, в Петродворцовом районе на выходных нельзя будет проехать по Николаевской улице от Среднего переулка до местного проезда. Наконец, во Фрунзенском районе перекроют участок Южного шоссе в направлении от Софийской улицы до Бухарестской улицы в период с 15 октября до 29 ноября.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге нормативному состоянию соответствуют 77% городских дорог.

Фото: Piter.TV