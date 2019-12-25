На дорогах Василеостровского и Приморского районов начнут действовать новые ограничения с 19 августа

На участках специалисты проведут прокладку газопровода и реконструкцию теплосети.

С пятницы, 19 августа, в Василеостровском и Приморском районах Северной столицы будут введены новые ограничения движения транспорта. Об этом сообщила пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).



Так, мероприятия по прокладке газопровода сделают временно недоступным движение по Большому проспекту В. О. у 18-ой и 19-ой линий. Работы продлятся до 21 августа.



Кроме того, до 15 октября движение для автомобилистов будет невозможно на участке Лисичанской улицы от Торжковской улицы до улицы Графова, включая перекресток со Старобельской улицей. Там пройдёт реконструкция тепловой сети.

Ранее мы сообщили о том, что схема движения в трёх районах Петербурга изменится с 18 августа.

Фото: пресс-служба ГАТИ