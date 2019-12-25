С 20 сентября движение транспорта будет ограничено в пяти районах Петербурга

Водителей предупредили о временных неудобствах на дорогах в Кировском, Кронштадтском, Курортном, Невском и Приморском районах.

Со вторника, 20 сентября, в пяти районах Северной столицы будет временно ограничено движение транспорта. Об этом сообщила пресс-служба ГАТИ города.

В частности, в Кировском районе будет затруднён проезд у дома №18 по проспекту Стачек (с 21 сентября по 15 октября). В Кронштадтском районе временные трудности поджидают автомобилистов на перекрёстке Цитадельского шоссе и улицы Гидростроителей и у дома 9 по улице Гидростроителей (с 20 сентября по 21 сентября).

Кроме того, 21 сентября по 4 октября перекроют проезд от Зоологической улицы до улицы Коммунаров в Сестрорецке. Ещё более долгое ограничение оказалось в Невском районе у дома №38 по проспекту Обуховской Обороны: оно продлится с 20 сентября по 13 декабря 2024 года.

Наконец, на период с 20 по 30 сентября в Приморском районе проезд ограничат по Шуваловскому проспекту от Планерной улицы до Комендантского проспекта. С 21 сентября по 9 октября аналогичная ситуация будет в поселке Лисий Нос от Боровой до Холмистой улицы.

Ранее мы сообщили о том, что на строительство Плесецкой улицы в Приморском районе готовы направить почти 190 млн рублей.

Фото: Piter.TV