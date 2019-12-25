На строительство Плесецкой улицы в Приморском районе готовы направить почти 190 млн рублей

СПБ ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции"" объявил 2 тендера, связанных со строительством Плесецкой улицы в Приморском районе Северной столицы. Судя по данным портала ЕИС, с которыми ознакомился Piter.TV, на устройство основания проезжей части основного хода готовы выделить 94,4 млн рублей, а на изготовление подпорной стены – ещё 92,1 млн рублей.

Подрядчику доверят подготовительные и земляные работы, устройство дорожной одежды, а также установку дорожных знаков и светофора и нанесение дорожной разметки (на финальном этапе строительства).

Подать заявки на участие в электронных аукционах можно будет до 3 октября.

Ранее мы сообщили о том, что театр "Мюзик-Холл" определил подрядчика для сохранения Англиканской церкви Иисуса Христа.

Фото: Piter.TV