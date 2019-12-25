Депутат ЗакСа предложил ввести ограничения для вышек сотовой связи

Свою позицию Андрей Рябоконь аргументировал комментариями горожан, которые назвали вышки под окнами своих квартир "неряшливыми конструкциями".

Депутат петербургского Заксобрания Андрей Рябоконь представил на суд коллег законопроект, который вводит новые ограничения на установку вышек сотовой связи в городе. Подробности парламентарий озвучил в своём Telegram-канале.

Так, проект регулирует допустимое расстояние от вышек до жилых домов и социальных объектов. Кроме того, Рябоконь предлагает внести антенно-мачтовые сооружение в список элементов благоустройства. По его мнению, необходимо ограничить установку вышек повсеместно на законодательном уровне.

Свою позицию депутат аргументировал комментариями горожан, которые назвали вышки под окнами своих квартир "неряшливыми конструкциями". Также петербуржцы опасаются излишнего излучения, так как контролирующие органы не всегда проводят все необходимые замеры. Тем более во время пиковой нагрузки.

Ранее мы сообщили о том, что в ЗакСе Петербурга предложили повысить компенсацию за снос гаражей.

Фото: Telegram / Рябоконь Андрей