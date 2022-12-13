В трёх районах Петербурга появятся новые автостоянки

Речь также идёт о перехватывающих парковках.

В Невском, Адмиралтейском и Красногвардейском районах Петербурга планируют разместить новые автостоянки. Об этом сообщила пресс-служба городского комтранса.

В частности, парковку площадью 2,5 тыс. кв. м. оборудуют у станции метро "Проспект Большевиков" на улице Коллонтай. Ещё одна автостоянка займёт площадь 3,9 тыс. кв.м. на Загородном проспекте. Кроме того, у станции метро "Рыбацкое" на улице Юннатов и на Фермском шоссе у станции метро "Удельная" появятся 2 перехватывающие парковки общей площадью свыше 13 500 кв.м. В следующем месяце стартует проектирование стоянки площадью более 6 тыс. кв.м. на проспекте Энергетиков.

На данный момент в Петербурге находятся 13 городских автостоянок на 1 735 парковочных мест, а также 20 перехватывающих парковок на 2 073 машино-мест.

Ранее мы сообщили о том, что движение в центре Петербурга перекроют на время репетиции Парада Победы.

Фото: Комитет по транспорту