Петербуржцев предупредили об ограничениях движения в двух районах с 29 октября

Речь идёт Московском и Приморском районах.

С четверга, 29 сентября, в Северной столице начнут действовать ограничения движения транспорта в Московском и Приморском районах. Об этом сообщила пресс-служба ГАТИ.

Так, до 20 октября автомобилисты не смогут проехать по Пулковскому шоссе от дороги в Пулково до Петербургского шоссе. Кроме того, до 30 сентября вступят в силу ограничения на участке Шуваловскогго проспекта от Комендантского проспекта до Планерной улицы.

Представители ГАТИ просят горожан заранее планировать свой маршрут за рулём.

Ранее мы сообщили о том, что с 25 по 29 сентября в центре Петербурга троллейбус № 17 изменит свой маршрут.

Фото: Piter.TV