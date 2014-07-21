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Петербуржцев предупредили об ограничениях движения в двух районах с 29 октября
Сегодня, 15:41
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Петербуржцев предупредили об ограничениях движения в двух районах с 29 октября

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Речь идёт Московском и Приморском районах.

С четверга, 29 сентября, в Северной столице начнут действовать ограничения движения транспорта в Московском и Приморском районах. Об этом сообщила пресс-служба ГАТИ.

Так, до 20 октября автомобилисты не смогут проехать по Пулковскому шоссе от дороги в Пулково до Петербургского шоссе. Кроме того, до 30 сентября вступят в силу ограничения на участке Шуваловскогго проспекта от Комендантского проспекта до Планерной улицы.

Представители ГАТИ просят горожан заранее планировать свой маршрут за рулём.

Ранее мы сообщили о том, что с 25 по 29 сентября в центре Петербурга троллейбус № 17 изменит свой маршрут.

Фото: Piter.TV

Теги: ограничения движения, пулково, районы петербурга, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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