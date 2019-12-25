Движение по Малодетскосельскому проспекту частично ограничат до апреля

Также ограничения с 12 августа ждут автомобилистом в Курортном и Московском районах.

С пятницы, 12 августа, в Петербурге ограничат движение по проезжим частям в трёх районах. Об изменениях предупредила пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Наиболее масштабные работы пройдут в Адмиралтейском районе на участке Малодетскосельского проспекта от Бронницкой улицы до Московского проспекта. Там до 24 апреля 2023 года будут реконструировать теплосеть.

Кроме того, до 18 августа в Сестрорецке (Курортный район) закроется проезд по Черничному переулку на участке от Лиственной улицы до Черничной улицы в связи с ремонтом инженерных коммуникаций. Наконец, в период с 12 по 22 августа в Московском районе будет ограничено движение на перекрестке Ленинского проспекта и Варшавской улицы.

Ранее мы сообщили о том, что в среду движение ограничат на семи трассах Ленобласти.

Фото: Piter.TV