Движение по Малодетскосельскому проспекту частично ограничат до апреля

С пятницы, 12 августа, в Петербурге ограничат движение по проезжим частям в трёх районах. Об изменениях предупредила пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).
Наиболее масштабные работы пройдут в Адмиралтейском районе на участке Малодетскосельского проспекта от Бронницкой улицы до Московского проспекта. Там до 24 апреля 2023 года будут реконструировать теплосеть.
Кроме того, до 18 августа в Сестрорецке (Курортный район) закроется проезд по Черничному переулку на участке от Лиственной улицы до Черничной улицы в связи с ремонтом инженерных коммуникаций. Наконец, в период с 12 по 22 августа в Московском районе будет ограничено движение на перекрестке Ленинского проспекта и Варшавской улицы.
Ранее мы сообщили о том, что в среду движение ограничат на семи трассах Ленобласти.
Фото: Piter.TV
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