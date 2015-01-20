В среду движение ограничат на семи трассах Ленобласти

Рабочие будут устанавливать дорожные знаки, промазывать швы битумом, а также выравнивать обочины.

В среду, 10 августа, на семи трассах в Ленинградской области будет ограничено движение. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад" и попросили заранее планировать маршрут.

Ограничения будут введены на трассах М-10 "Россия", Р-21 "Кола", А-181 "Скандинавия", А-120 "Санкт-Петербургское южное – полукольцо", А-114 "Вологда – Тихвин", А-121 "Сортавала" и на трассе А-181 "Магистральная".

Специалисты будут устанавливать и выправлять дорожные знаки, промазывать швы битумом, выравнивать обочины, чистить проезжую часть и устранять различные дефекты.

Большая часть ограничений связана с ограничением скорости в оба направления с 8 утра до 20 часов вечера.

Фото: Piter.tv