С 23 марта автомобилистов в Колпинском районе жду новые ограничения движения

На участке Вознесенского шоссе пройдёт строительство газопровода.

В период с 23 по 25 марта в Колпинском районе Северной столицы будут действовать новые ограничения движения. Об этом информирует пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).



Так, машины не смогут проехать по участку Вознесенского шоссе у Водопадной улицы и самой Водопадной улице в связи с проведением 3-его этапа строительства газопровода. В ведомстве подчеркнули, что подрядчик обязуется обеспечить безопасный проход пешеходов при производстве работ.



Автомобилистам посоветовали строить маршрут исходя из информации на щитах со схемами и указателями доступных направлений

Ранее мы сообщили о том, что движение по проспекту Науки будет ограничено до середины мая.

Фото: Piter.TV