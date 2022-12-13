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Движение по проспекту Науки будет ограничено до середины мая
Сегодня, 15:27
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Движение по проспекту Науки будет ограничено до середины мая

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Также автомобили временно не смогут проехать по участку Мошкова переулка.

С четверга, 16 марта, в Калининском и Центральном районах Северной столицы будут проводиться производственные работы, которые приведут к ограничениям движения транспорта. Об этом сообщила пресс-служба ГАТИ.

В частности, проезд по проспекту Науки от улицы Веденеева до Тихорецкого проспекта будет ограничен до 14 мая на время реконструкции газопровода. Кроме того, в Мошковом переулке будет проходить размещение пешеходной галереи. Работы затруднят движение от Дворцовой набережной до Миллионной улицы.

Специалисты ГАТИ заострили внимание водителей на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.

Ранее мы сообщили о том, что работы "Водоканала" на Заневском проспекте продолжатся на выходных.

Фото: Piter.TV

Теги: ограничения движения, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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