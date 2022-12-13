Движение по проспекту Науки будет ограничено до середины мая

Также автомобили временно не смогут проехать по участку Мошкова переулка.

С четверга, 16 марта, в Калининском и Центральном районах Северной столицы будут проводиться производственные работы, которые приведут к ограничениям движения транспорта. Об этом сообщила пресс-служба ГАТИ.

В частности, проезд по проспекту Науки от улицы Веденеева до Тихорецкого проспекта будет ограничен до 14 мая на время реконструкции газопровода. Кроме того, в Мошковом переулке будет проходить размещение пешеходной галереи. Работы затруднят движение от Дворцовой набережной до Миллионной улицы.

Специалисты ГАТИ заострили внимание водителей на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.

Ранее мы сообщили о том, что работы "Водоканала" на Заневском проспекте продолжатся на выходных.

Фото: Piter.TV