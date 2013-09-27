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В августе между Московским проспектом и Софийской улицей на КАД перекроют 2 полосы
Сегодня, 9:48
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В августе между Московским проспектом и Софийской улицей на КАД перекроют 2 полосы

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Круглосуточные работы будут проходить на участке с 64-го по 60-й километр.

С 17 по 28 августа автомобилистов ждут новые ограничения на КАД. По информации пресс-службы ФКУ Упрдор "Северо-Запад", между развязками с Московским шоссе и Софийской улицей будет перекрыто 2 полосы движения.

Речь идёт о третьей и четвёртой полосах. На первой и второй при этом будет действовать ограничение скорости до 50 км/ч. 

Временные неудобства для автомобилистов связаны с  работами по ликвидации колейности на проезжей части на участке с 64 по 60 км. Дорожники будут трудиться круглосуточно.

Ранее мы сообщили о том, что в двух районах Петербурга будут действовать ограничения движения с 22 июля.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

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Теги: московский проспект, ограничения движения, санкт-петербург, софийская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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