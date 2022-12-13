Реконструкция газопровода ограничит движение на проспекте Обуховской обороны в понедельник

Мероприятия продлятся до 6 июня.

С понедельника, 13 марта, движение транспорта по проспекту Обуховской Обороны в Северной столице будет ограничено: на участке от Большого Смоленского проспекта до Смоляной улицы будут производиться работы по реконструкции газопровода. Об этом сообщила администрация Невского района.

Мероприятия будут проходить в 4 этапа до 6 июня 2023 года.

На время работ водителям советуют объезжать участок по Большому Смоленскому проспекту, а затем по улице Седова и Смоляной улице.

Ранее мы сообщили о том, что на Заневском проспекте введут дополнительные ограничения движения 13 марта.

Фото: Piter.TV