Ограничение движения по набережной Фонтанки продлится до середины октября

Кроме того, во Фрунзенском районе с 15 февраля по 5 марта будет закрыто движение транспорта по Карпатской улице на пересечении со Складским проездом из-за ремонта асфальта.

С пятницы, 15 февраля, в Петербурге вступят в силу новые ограничения движения транспорта. Об этом информирует пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

В частности, во Фрунзенском районе Петербурга с 15 февраля по 5 марта будет закрыто движение транспорта по Карпатской улице на пересечении со Складским проездом из-за ремонта асфальта. Для объезда можно использовать Малую Карпатскую улицу, Софийскую улицу и Складской проезд.

В Центральном районе с 15 февраля по 15 октября будет ограничено движение транспорта по набережной реки Фонтанки у пересечения с Прачечным мостом из-за работ по установке временных ограждений. Водителей просят учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

Ранее мы сообщили о том, что маршрут автобуса № 176 изменится с 10 февраля.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)