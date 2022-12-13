Движение по двум полосам петербургской дамбы перекрыли для проведения ремонтных работ

Ограничения будут действовать на внешнем кольце.

На Финской стороне дамбы в Петербурге вводятся ограничения движения. Причина кроется в ремонтно-восстановительных работах по установке информационного щита. Об этом сообщила пресс-служба комплекса защитных сооружений (КЗС).

Движение перекроют на 134-ом км (внешнее кольцо). Проехать будет нельзя по левой и средней полосам.

В организации предупредили автомобилистов о необходимости следить за сообщениями на табло, а также дорожными знаками, ограждениями и разметкой. Кроме того, в КЗС напомнили, что во время движения обязательно соблюдать скоростной режим.

Ранее мы сообщили о том, что движение на Бухарестской ограничат до июля из-за ремонта трамвайных путей

Фото: Telegram / Официальный канал дирекции КЗС