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Движение по двум полосам петербургской дамбы перекрыли для проведения ремонтных работ
Сегодня, 13:53
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Движение по двум полосам петербургской дамбы перекрыли для проведения ремонтных работ

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Ограничения будут действовать на внешнем кольце.

На Финской стороне дамбы в Петербурге вводятся ограничения движения. Причина кроется в ремонтно-восстановительных работах по установке информационного щита. Об этом сообщила пресс-служба комплекса защитных сооружений (КЗС).

Движение перекроют на 134-ом км (внешнее кольцо). Проехать будет нельзя по левой и средней полосам. 

В организации предупредили автомобилистов о необходимости следить за сообщениями на табло, а также дорожными знаками, ограждениями и разметкой.  Кроме того, в КЗС напомнили, что во время движения обязательно соблюдать скоростной режим.

Ранее мы сообщили о том, что движение на Бухарестской ограничат до июля из-за ремонта трамвайных путей

Фото: Telegram / Официальный канал дирекции КЗС

Теги: петербургская дамба, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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