Движение на Бухарестской ограничат до июля из-за ремонта трамвайных путей

Также ограничения вводят в Колпинском и Московском районах.

Из-за ремонтных работ в нескольких районах Петербурга ограничат движение. Об этом сообщила пресс-служба ГАТИ.

В Колпинском районе (перекрёсток Вознесенского шоссе и Водопадной улицы) с 4 по 10 февраля из-за строительства газопровода ограничат движение транспорта. В Московском районе (по улице Решетникова от Сызранской улицы до тупика) с 4 по 17 февраля закроют движение на время строительства инженерных сетей.

Во Фрунзенском районе с 4 февраля по 8 июля ограничат движение транспорта по Бухарестской улице (от улицы Ярослава Гашека до Малой Балканской улицы). На данном участке будут ремонтировать трамвайные пути.

Также на Пискарёвском проспекте ограничат движение до 2 июня.

Фото: Piter.tv