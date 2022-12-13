На Пискарёвском проспекте ограничат движение до 2 июня

Перекроют левый поворот с Пискаревского на шоссе Революции.

В Калининском районе с 28 января по 2 июня ограничат движение из-за строительства водопровода на участке Пискарёвского проспекта от улицы Жукова до Свердловской набережной. Об этом рассказали в пресс-службе ГАТИ.

Кроме этого, перекроют левый поворот с Пискаревского на шоссе Революции. В Петроградском районе с 30 января по 19 февраля в связи с работами по строительству газопровода будет закрыто движение на участке набережной Карповки от Барочной улицы до улицы Даля.

С 28 января по 10 мая в Кировском районе из-за ремонта теплосети закрывается движение по боковому проезду Автомобильной улицы на участке от проспекта Стачек до проспекта Народного Ополчения.

Ранее суд Петербурга заочно арестовал экс-главу Василеостровского района. Всего, как считают силовики, в рамках этой договоренности Ильин успел получить не менее 5,6 млн рублей.

Фото: Piter.tv