Движение по Заневскому проспекту будет ограничено до середины февраля

С четверга, 29 декабря, движение в Красногвардейском районе Петербурга будет ограничено на пересечении Заневского и Новочеркасского проспектов. Об этом сообщила пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).
Изменения связаны с ремонтом трамвайных путей. Участок снова будет доступен для проезда после 17 февраля 2023 года. До этого времени водители смогут воспользоваться объездами по Таллинской улице, Малоохтинскому и Заневскому проспектам, проспекту Шаумяна, Перевозному переулку, улице Стахановцев и Новочеркасскому проспекту.
ВВодителей предупредили о необходимости учитывать поступившую информацию при построении своего маршрута следования.
Ранее мы сообщили о том, что ГАТИ проверила 7,5 тыс. объектов в Петербурге на предмет уборки снега.
Фото: Piter.TV
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