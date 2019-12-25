Движение по Заневскому проспекту будет ограничено до середины февраля

Объехать участок, на котором проходит ремонт трамвайных путей, можно будет объехать по семи улицам.

С четверга, 29 декабря, движение в Красногвардейском районе Петербурга будет ограничено на пересечении Заневского и Новочеркасского проспектов. Об этом сообщила пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Изменения связаны с ремонтом трамвайных путей. Участок снова будет доступен для проезда после 17 февраля 2023 года. До этого времени водители смогут воспользоваться объездами по Таллинской улице, Малоохтинскому и Заневскому проспектам, проспекту Шаумяна, Перевозному переулку, улице Стахановцев и Новочеркасскому проспекту.

ВВодителей предупредили о необходимости учитывать поступившую информацию при построении своего маршрута следования.

Ранее мы сообщили о том, что ГАТИ проверила 7,5 тыс. объектов в Петербурге на предмет уборки снега.

Фото: Piter.TV