ГАТИ проверила 7,5 тыс. объектов в Петербурге на предмет уборки снега

Специалисты ежедневно осматривают более 400 территорий. Работа ведется с конца ноября.

С конца ноября в Северной столице введён повышенный режим уборки территорий и очистки кровель нежилых зданий. Как сообщила пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ), ежедневно осматривают более 400 объектов, всего было осмотрено 7,5 тыс.

В частности, сотрудники ГАТИ проверили более 4,5 тыс. территорий, 1,7 тыс. зон производства работ, 700 нежилых зданий и 500 объектов улично-дорожной сети. Кроме того, было проведено 300 профилактических визитов.

В общей сложности были выявлены более 1 тыс. нарушений, из них удалось устранить каждое пятое. Организации, которые нарушили режим, получили свыше 400 предостережений.

Ранее мы сообщили о том, что более 1 млрд поездок на петербургском общественном транспорте оплатили электронным способом.

Фото: ГАТИ | Правительство Санкт-Петербурга