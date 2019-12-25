Более 1 млрд поездок на петербургском общественном транспорте оплатили электронным способом

Чаще всего пассажиры использовали карту "Подорожник".

В период с января по ноябрь 2022 года оплата поездок электронным способом в общественном транспорте прошла свыше 1 млрд раз. Это число составляет 95 % от общего количества совершенных поездок, сообщила пресс-служба Комтранса.

Самой популярной за 11 месяцев у пассажиров оказалась карта "Подорожник". Её использовали более 580 млн раз (в 43,5% случаев).Второе место заняли льготные проездные, которые пригодились 525 млн человек. Банковские карты использовали лишь 11,8 % пассажиров, совершивиших 160 млн поездок. Наличные деньги были использованы в 4,3 % случаев. Наконец, 18 млн поездок были оплачены с помощью проездных билетов Ленобласти, а ещё 40 тыс. расплатились при помощи QR-кода.

С апреля по ноябрь тариф "60 минут" использовался в Северной столице 37 млн раз, в с помощью тарифа "90 минут" на общественном транспорте ездили 2,5 млн раз.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге для уборки снега дополнительно привлечены 500 самосвалов.

Фото: Piter.TV