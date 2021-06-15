В Петербурге для уборки снега дополнительно привлечены 500 самосвалов

Приоритет отдаётся расчистке проезжей части, остановок и мусорных контейнеров.

С начала декабря в Петербурге выпало около 45 см снега. Дорожники Северной столицы уделяют наибольшее внимание работам по отчистке проезжей части, тротуаров и остановок. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов в радиоэфире.

По словам главы города, к работам привлечены 500 дополнительных самосвалов с водителями. В основной части районов уже расчищены внутриквартальные проезды и выезды из дворов до начала оттепели.

Кроме того, работы усилят по поручению руководителей дорожных предприятий. Они проконтролируют вывоз снега из знаковых для Петербурга мест и с парковок для инвалидов. Кроме того, будет обеспечен доступ к площадкам для сбора мусора.

Ранее мы сообщили о том, что синоптик рассказал о погоде в конце декабря в Петербурге.

Фото: Piter.TV