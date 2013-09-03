Синоптик рассказал о погоде в конце декабря в Петербурге

По словам синоптика, вплоть до конца второй декады декабря погода будет неустойчивой: снежные эпизоды будут сменяться более сухими и морозными периодами.

В Петербурге погода в декабре стояла "умеренно морозная", благодаря отсутствию активного западного переноса воздушных масс и преобладание восточных и южных потоков с континента. Об этом рассказал синоптик, администратор сообщества "Погода в Петербурге" "Вконтакте" Павел Иванов в беседе в "Вечеркой".

Главным событием декабря, считает синоптик, стал южный циклон.

Стало понятно, что обещанное "малоснежие" и усиление морозов не состоится. С 4 по 9 декабря в городе на Неве время от времени сыпал снег. За 6 суток выпало 16,1 мм влаги (32% от нормы месяца), а высота снежного покрова, по данным метеостанции Петербурга, достигла 8 см. Затем, после сухих выходных, в понедельник регион накрыл южный циклон. Думаю, он станет главным погодным событием нынешнего декабря. рассказал Иванов.

В черте Ленобласти за сутки отметили от 2 до 13 мм, а в городе — от 3 до 16 мм осадков. На метеостанции Петербурга был обновлён суточный рекорд осадков от 1941 года (10,4 мм). Новое значение составило 15,7 мм (31% от нормы декабря). Высота снежного покрова к утру вторника достигла 19 см, что в 2,4 раза выше воскресного показателя (8 см)", — рассказал Иванов. Он также отметил, что в период прохождения циклона температура колебалась в диапазоне -5…-8°С, что вкупе с сильным ветром ощущалось на все -15…-18°С.

По словам синоптика, вплоть до конца второй декады декабря погода будет неустойчивой: снежные эпизоды будут сменяться более сухими и морозными периодами. Преобладающие ночные температуры составят -5…-10°С, при крупных продолжительных прояснениях — на 2–4° ниже, дневные -2…-7°С. В начале третьей декады декабря инициативу перехватят циклоны — осадков станет больше, ветер сильнее, температуры выше. Не исключены первые зимние оттепели.

Фото: piter.tv

