ГАТИ предупреждает петербуржцев об ограничениях движения в шести районах

Водителям предложили варианты объезда закрытых участков.

Представители Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) предупредили жителей Петербурга о новых ограничениях движения транспорта в шести районах. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В период с 4 по 14 июня автомобили и общественных транспорт не смогут проехать по проспекту Пархоменко на участке от 2-го Муринского к Институтскому проспекту. Для водителей предлагают варианты объезда по Новороссийской или Политехнической улицам.

Также с 5 по 18 июня ограничат движение на перекрёстке Кронштадтской улицы и дороги на Турухтанные острова. Участок проспекта Ударников от проспекта Наставников до улицы Лазо в Невском районе закроют с 6 по 11 июня. На участке Штурманской улицы от улицы Пилотов до Взлётной улицы в Московском районе с 6 по 20 июня будут проходить работы по прокладке теплосетей.

Ранее мы сообщили о том, что с начала года штраф за нарушение правил парковки во дворах получили почти 10 тыс. петербуржцев.

Фото: Piter.TV