Трое грабителей похитили товар из ювелирного магазина на Большой Московской

Вечером четверга, 12 января, в полицию поступило сообщение от продавца-консультанта ювелирного магазина на Большой Московской улице об ограблении. Как стало известно Piter.TV, трое мужчин угрожали сотруднику магазина предметом, похожим на обрез ружья, разбили витрину и открыто похитили ювелирные изделия на неустановленную сумму.
Налетчики были одеты в темную одежду, лица скрывали маски. Они попали в поле зрения камер.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщили о том, что вооруженные мужчины ограбили магазин электроники на Ленинском проспекте.
Фото и видео: Piter.TV
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