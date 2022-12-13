Трое грабителей похитили товар из ювелирного магазина на Большой Московской

Мужчины угрожали продавцу обрезом от ружья.

Вечером четверга, 12 января, в полицию поступило сообщение от продавца-консультанта ювелирного магазина на Большой Московской улице об ограблении. Как стало известно Piter.TV, трое мужчин угрожали сотруднику магазина предметом, похожим на обрез ружья, разбили витрину и открыто похитили ювелирные изделия на неустановленную сумму.

Налетчики были одеты в темную одежду, лица скрывали маски. Они попали в поле зрения камер.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что вооруженные мужчины ограбили магазин электроники на Ленинском проспекте.

Фото и видео: Piter.TV