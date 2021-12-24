Вооруженные мужчины ограбили магазин электроники на Ленинском проспекте

Злоумышленники угрожали продавцам ножами. Оружие так и не применили в деле.

Во вторник, 27 октября, в магазине электроники на Ленинском проспекте произошло ограбление. В помещение ворвались злоумышленники, которые угрожали продавцам ножами. Об этом стало известно Piter.TV.

Один из злодеев попытался вынести из магазина мышки, коврики и другой товар. Его задержали на кассе сотрудники магазина, однако на помощь пришёл сообщник грабителя. Началась потасовка с сотрудниками магазина в результате которой никто не пострадал.

Преступники скрылись с награбленным. Количество товаров, которые они забрали с собой, неизвестно. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Грабёж".

Ранее мужчина ограбил букмекерскую контору на Испытателей.

Видео: Piter.TV