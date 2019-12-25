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Мужчина ограбил магазин на Кантемировской
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Мужчина ограбил магазин на Кантемировской

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Из кассового аппарата было почищено 30 тыс. рублей.

В субботу, 30 августа, в полицию поступил сигнал о разбойном нападении от продавца-кассира магазина на Кантемировской улице. Об этом стало известно Piter.TV.

Ограбление произошло рано утром примерно в 6:50. Неизвестный мужчина зашёл в магазин, и, угрожая ножом работнику, похитил 30 тыс. рублей из кассы. 

Преступника задержали утром вторника, 2 июля. Им оказался неработающий гражданин Азербайджана. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что неизвестные открыли стрельбу на улице Бабушкина.

Фото: Piter.TV

Теги: комендантский проспект, магазин, ограбление, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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