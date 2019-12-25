Мужчина ограбил магазин на Кантемировской

Из кассового аппарата было почищено 30 тыс. рублей.

В субботу, 30 августа, в полицию поступил сигнал о разбойном нападении от продавца-кассира магазина на Кантемировской улице. Об этом стало известно Piter.TV.

Ограбление произошло рано утром примерно в 6:50. Неизвестный мужчина зашёл в магазин, и, угрожая ножом работнику, похитил 30 тыс. рублей из кассы.

Преступника задержали утром вторника, 2 июля. Им оказался неработающий гражданин Азербайджана. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее мы сообщили о том, что неизвестные открыли стрельбу на улице Бабушкина.

Фото: Piter.TV