Из квартиры пенсионерки во Всеволожском районе украли украшения, награды и зубы из металла

Грабитель прихватил с собой браслет, мужское кольцо, 3 цепочки, часы, зубы из металла, кольцо, две награды, бусы из жемчуга, а также 55 тыс. рублей. Общий ущерб оценили в 1,1 млн рублей.

Вечером вторника, 8 ноября, правоохранители Всеволожского района получили сообщение о краже из квартиры 77-летней пенсионерки в деревне Куйвози. Об этом стало известно Piter.TV.

Квартира пожилой женщины расположена на первом этаже. Удалось установить, что преступник взломал окно и украл браслет, мужское кольцо, 3 цепочки, часы, зубы из металла, кольцо, две награды, бусы из жемчуга, а также 55 тыс. рублей. Общий ущерб оценили в 1,1 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что из таунхауса в Репино украли деньги, монеты и золотые часы общей стоимостью более 31 млн рублей.

Фото: Pxhere