  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Из квартиры пенсионерки во Всеволожском районе украли украшения, награды и зубы из металла
Сегодня, 9:55
160
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Из квартиры пенсионерки во Всеволожском районе украли украшения, награды и зубы из металла

0 0

Грабитель прихватил с собой браслет, мужское кольцо, 3 цепочки, часы, зубы из металла, кольцо, две награды, бусы из жемчуга, а также 55 тыс. рублей. Общий ущерб оценили в 1,1 млн рублей.

Вечером вторника, 8 ноября, правоохранители Всеволожского района получили сообщение о краже из квартиры 77-летней пенсионерки в деревне Куйвози. Об этом стало известно Piter.TV.

Квартира пожилой женщины расположена на первом этаже. Удалось установить, что преступник взломал окно и украл браслет, мужское кольцо, 3 цепочки, часы, зубы из металла, кольцо, две награды, бусы из жемчуга, а также 55 тыс. рублей. Общий ущерб оценили в 1,1 млн рублей. 

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что из таунхауса в Репино украли деньги, монеты и золотые часы общей стоимостью более 31 млн рублей.

Фото: Pxhere

Теги: всеволожский район, криминал, ленинградская область, ограбление
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии