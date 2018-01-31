Вор подобрал ключ к квартире в Тихвине и похитил 435 тыс. рублей

Возбуждено уголовное дело.

В среду, 12 октября, к полицейскоим обратился 22-летний житель втоорого микрорайона Тихвина с заявлением о краже. У молодого человека пропали 435 тыс. рублей. Об этом стало известно Piter.TV.

Известно, что преступник проник в трёхкомнатную квартиру к заявителю в период с вечера 9 октября до утра 12 октября, пока хозяев не было дома. Вор смог подобрать ключ к входной двери и ограбить житедя Ленобласти.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что покупатели с "Авито" украли у петербургской семейной пары 1,4 млн рублей.

Фото: Piter.TV