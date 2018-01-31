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Вор подобрал ключ к квартире в Тихвине и похитил 435 тыс. рублей
Сегодня, 11:04
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Вор подобрал ключ к квартире в Тихвине и похитил 435 тыс. рублей

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Возбуждено уголовное дело.

В среду, 12 октября, к полицейскоим обратился 22-летний житель втоорого микрорайона Тихвина с заявлением о краже. У молодого человека пропали 435 тыс. рублей. Об этом стало известно Piter.TV.

Известно, что преступник проник в трёхкомнатную квартиру к заявителю в период с вечера 9 октября до утра 12 октября, пока хозяев не было дома. Вор смог подобрать ключ к входной двери и ограбить житедя Ленобласти.

Возбуждено уголовное дело. 

Ранее мы сообщили о том, что покупатели с "Авито" украли у петербургской семейной пары 1,4 млн рублей.

Фото: Piter.TV

Теги: криминал, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия, Криминальные происшествия,

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