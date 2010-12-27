Ограбивший "Совкомбанк" в Колпино мужчина потратил миллионы на BMW и часы

Грабитель присвоил себе более 8 млн рублей, четверть от суммы он успел потратить.

Сотрудники уголовного розыска и колпинской полиции задержали подозреваемого в ограблении офиса "Совкомбанка". Мужчина присвоил себе более 8 млн рублей, четверть от этой суммы он успел потратить. Об этом пишет "Фонтанка".

Инцидент произошел вечером 17 сентября. В офис банка на улице Ижорского Батальона, 4/35, пришел незнакомец с пистолетом и потребовал отдать деньги, подготовленные для инкассации. Внутри номерных пакетов было 8 млн 210 тысяч рублей.

Подозреваемого задержали в квартире, расположенной в 5 км от места преступления. Здесь 34-летний уроженец Ростовской области снимал угол. Полицейские нашли в квартире пневматический пистолет и 6 миллионов 316 тысяч рублей в банковских упаковках. Остальное налетчик успел потратить на немецкий кроссовер BMW Х-5, наручные часы Quando, два телефона Huawei и один Samsung.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Награбленное изъято.

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Фото: Piter.TV