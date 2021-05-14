Спасатели эвакуируют жильцов.

Огонь в екатеринбургской многоэтажке перешел с крыши на верхние этажи. Об этом сообщили представители ГУ МЧС по региону. В настоящее время экстренные службы эвакуируют жителей из здания. Ранее там загорелась кровля. Сообщение о воспламенении поступило на пульт диспетчера около 12:56 по местному времени (10:56 по московскому времени). Первые бригады прибыли на место инцидента по улице Шейнкмана спустя пять минут.

Сейчас пожар пытаются локализовать. В ликвидации огня принимают участие восемь единиц спецтехники и 21 человек из личного состава МЧС. Площадь возгорания составляет 500 квадратных метров.

К месту пожара … следуют дополнительные силы и средства пожарной охраны. Горят чердачные перекрытия и кровля восьмиэтажного многоквартирного жилого дома. пресс-релиз ГУ МЧС по региону

Спасатели смогли вывести на улицу четырех человек. Двое из них являются инвалидами, которые не могут передвигаться самостоятельно. В эвакуации населения задействована высотная техника. Очевидцы видят, как из окон дома на восьмом этаже валит черный дым.

Школьники баловались телефоном и звонили на номер экстренных служб в Петербурге.

Видео: Telegram / РИА Новости