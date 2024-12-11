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Огнеборцы локализовали пожар в Белгородской области

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По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

Огнеборцы локализовали пожар в Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в поселке Разумное. Поступило сообщение о возгорании в торговом центре. Площадь огня составила 750 квадратных метров. Из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. В тушении огня участвовали 29 специалистов и 10 единиц техники.

Ранее мы сообщали, что в Белореченске в многоэтажке взорвался газ.

Видео: МЧС России

Теги: белгородская область, мчс россии, пожар, торговый центр
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости России,

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