По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

Огнеборцы локализовали пожар в Белгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в поселке Разумное. Поступило сообщение о возгорании в торговом центре. Площадь огня составила 750 квадратных метров. Из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал. В тушении огня участвовали 29 специалистов и 10 единиц техники.

Ранее мы сообщали, что в Белореченске в многоэтажке взорвался газ.

Видео: МЧС России