В Белореченске в многоэтажке взорвался газ

Сообщается о трех пострадавших жильцах.

В Белореченске в многоэтажном доме взорвался газ. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

В результате происшествия обрушились перекрытия между четвертым и пятым этажами. Сообщается о трех пострадавших жильцах дома. Прибывшие на место спасатели эвакуировали 54 человека, в том числе 12 детей. Для них развернули пункт временного размещения. На месте работают 67 специалистов и 33 единиц техники.

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Видео: МЧС России