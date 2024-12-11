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В Белореченске в многоэтажке взорвался газ

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Сообщается о трех пострадавших жильцах.

В Белореченске в многоэтажном доме взорвался газ. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

В результате происшествия обрушились перекрытия между четвертым и пятым этажами. Сообщается о трех пострадавших жильцах дома. Прибывшие на место спасатели эвакуировали 54 человека, в том числе 12 детей. Для них развернули пункт временного размещения. На месте работают 67 специалистов и 33 единиц техники.

Ранее мы сообщали, что в центре Москвы потушили пожар.

Видео: МЧС России

Теги: белореченск, взрыв газа, многоэтажный дом, мчс россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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