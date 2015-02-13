Пламя перешло на садоводческие строения.

Огнеборцы ликвидируют пожар в Удмуртии. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел 22 апреля в починке Нижневоткинский лесоучасток. Поступило сообщение о возгорании сухой растительности. Пламя перешло на садоводческие строения.

По предварительной информации, в результате пожара были повреждены четыре постройки. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Дальнейшая информация уточняется.

Ранее мы сообщали, что МЧС России направило дополнительную группировку пожарных в Забайкалье.

Видео: МЧС России