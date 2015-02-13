Огнеборцы ликвидируют пожар в Удмуртии. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Инцидент произошел 22 апреля в починке Нижневоткинский лесоучасток. Поступило сообщение о возгорании сухой растительности. Пламя перешло на садоводческие строения.
По предварительной информации, в результате пожара были повреждены четыре постройки. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Дальнейшая информация уточняется.
Ранее мы сообщали, что МЧС России направило дополнительную группировку пожарных в Забайкалье.
Видео: МЧС России
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