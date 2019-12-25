Суд Петербурга назначил технологу зоопарка 7 лет условно и штраф 4,8 млн рублей за получение взятки

Оглашен приговор по уголовному делу о получении взятки главным технологом Ленинградского зоопарка.

Прокуратура Петроградского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении технолога зоопарка. Он признан виновным по пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным суда, в августе 2021 года обвиняемый получил взятку в виде фотоаппарата и фотопринадлежностей в размере более 480 тысяч рублей, а также деньги в размере 500 тысяч рублей.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 7 лет условно с испытательным сроком на 5 лет, со штрафом пятикратной сумме взятки – 4 861 400, а также лишением права занимать руководящие должности на срок 7 лет.

Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга добилась устранения нарушений в управлении домом на Невском проспекте.

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