Прокуратура Петербурга добилась устранения нарушений в управлении домом на Невском проспекте

По требованию петербургской прокуратуры приняты меры к устранению нарушений при управлении многоквартирным домом.

Прокуратура Центрального района по обращению провела проверку исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, ООО "Жилкомсервис № 3 Центрального района" не обеспечило надлежащее техническое состояние лестничной клетки, водосточной системы и фасада жилого многоквартирного дома на Невском проспекте.

В связи с этим прокуратура района возбудила дело об административном правонарушении по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований). Компания получила штраф.

Ранее сообщалось, что ДОМ.РФ реализует недвижимость под коммерцию в Петербурге.

Фото: Piter.TV

