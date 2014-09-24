Прокуратура Петербурга добилась устранения нарушений в управлении домом на Невском проспекте

Прокуратура Центрального района по обращению провела проверку исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.
По данным ведомства, ООО "Жилкомсервис № 3 Центрального района" не обеспечило надлежащее техническое состояние лестничной клетки, водосточной системы и фасада жилого многоквартирного дома на Невском проспекте.
В связи с этим прокуратура района возбудила дело об административном правонарушении по части 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований). Компания получила штраф.
Ранее сообщалось, что ДОМ.РФ реализует недвижимость под коммерцию в Петербурге.
Фото: Piter.TV
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