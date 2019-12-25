ДОМ.РФ реализует недвижимость под коммерцию в Петербурге

Торги пройдут 13 и 27 октября.

ДОМ.РФ проведёт аукционы по продаже недвижимости в Василеостровском и Московском районах Петербурга. Оба объекта подойдут для коммерческих целей, уточнил портал "Строительный Петербурга.

На Васильевском острове инвесторам предлагается имущественный комплекс, включающий в себя участок 0,03 га и здание площадью 190,9 кв. м. Объект находится по адресу: ул. Железноводская, д. 17/5, лит. Б Заявки на участие в торгах принимаются до 9 октября, аукцион пройдёт 13 октября. Начальная цена – 12,34 млн рублей.

В Московском районе на аукцион выставлено помещение площадью 132,4 кв. м на 16-м, этаже многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Варшавская, д. 63, к. 1, лит. А. Заявки на участие в торгах принимаются до 23 октября, аукцион состоится 27 октября. Начальная цена лота – 10,2 млн рублей.

Фото: ДОМ.РФ