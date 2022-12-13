В Петербурге может начаться производство комплектующих для компьютеров по офсетному контракту

Также в городе намерены запустить разработку сложных лекарств из онкогруппы и хозяйственной техники для проведения благоустройства.

В Северной столице рассматриваются заключение офсетных контрактов, которые позволят запустить производство различных видов техники, а также лекарств из онкологической группы. Об этом заявил временно исполняющий обязанности председателя городского комитета по государственному заказу Денис Толстых в ходе отсчёта перед депутатской комиссией по промышленности, экономике и предпринимательству.

В частности, на новых предприятиях намерены производить комплектующие для компьютерной техники. Также рассматривается вариант с созданием производства техники, необходимой для проведения благоустройства.

Толстых упомянул проект завода очистительных центрифуг, который могут реализовать при участии Концерна ВКО "Алмаз-Антей". Также рассматривается идея выращивания цветов, которые впоследствии украсят городские клумбы.

Ранее мы сообщили о том, что электрические микрокары будут выпускать на экс-заводе Toyota в Петербурге.

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