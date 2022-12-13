Электрические микрокары будут выпускать на экс-заводе Toyota в Петербурге

Машину презентуют 25-26 мая.

В Петербурге на экс-заводе Toyota будут выпускать электрический микрокар L-type. Об этом 15 мая рассказал заместитель генерального директора концерна "Алмаз-Антей", гендиректор Обуховского завода Михаил Подвязников, пишут РИА Новости.

Машину презентуют 25-26 мая. Электрокар может развить скорость до 90 км/ч, а также проезжать 183 километров на одной зарядке. Микрокар предназначен для поездок на короткие расстояния. Производство начнётся в следующем году. Завод планирует сначала производить по 2000 автомобилей в год, а к 2029 году нарастить их выпуск до 10-12 тысяч в год.

Ранее КАД полностью перекроют у ЗСД ночью 13 мая. Ограничения специально вводятся ночью, когда на трассе ожидается самый низкий поток автомобилей.

Фото: Piter.tv

