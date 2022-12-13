КАД полностью перекроют у ЗСД ночью 13 мая

Ограничения специально вводятся ночью, когда на трассе ожидается самый низкий поток автомобилей.

На КАД Петербурга в ночь на 13 мая полностью перекроют движение. Ограничение введут на внешнем кольце трассы на участке между ЗСД и Парашютной улицей. Об ограничениях сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На проезжей части будут устанавливать опоры, за ночь движение будет полностью остановлено четыре раза. С 1:00 до 1:15, с 2:00 до 2:15, с 3:00 до 3:15 и с 4:00 до 4:15 часов. Каждое перекрытие будет длиться не более 15 минут.

Ограничения специально вводятся ночью, когда на трассе ожидается самый низкий поток автомобилей.

На трассе "Скандинавия" 10 мая временно перекроют движение.

Скришнот: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"