В этом году введено в шесть раз больше офисной недвижимости, чем годом ранее.

Офисный рынок в Петербурге выходит из стагнации, сообщило издание РБК.

Так, по итогам 2019 года в Северной столице введено 108 тыс. кв. м офисной недвижимости. Это в шесть раз больше, чем в прошлом году.

Эксперты считают, что главным стимулом роста стал отложенный спрос и повышением арендных ставок в бизнес-центрах.



Отмечается, что в 2018 году в городе на Неве был поставлен антирекорд – тогда ввели всего 23 тысячи квадратных метров помещений. Показатель уже давно оставался очень низким по сравнению с другими регионами. Специалисты связывают это с низкой активностью инвесторов, что родило дефицит предложения.

По оценке руководителя отдела исследований рынка Maris Алены Волобуевой, в ближайшем будущем ежегодный прирост в сегменте спекулятивной офисной недвижимости в Петербурге составит 150-180 тыс. кв. м.

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