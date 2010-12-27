Квартиры на набережной Обводного канала отдадут молодым семьям

Выдавать ключи начнут уже в марте 2020 года.

Губернатор Петербурга Александр Беглов проверил ремонт дома в историческом центре, сообщили в пресс-службе Смольного.

Дом № 128 по набережной Обводного канала после капитального дома отдадут участникам целевой программы "Молодежи – доступное жилье". В 2009 году в связи с признанием дома аварийным и подлежащим реконструкции 100 квартир были расселены.

"Молодежь должна жить в центральных районах, для этого мы реконструируем дома", – сказал Александр Беглов.

Губернатор также отметил, что при реконструкции стараются сохранять первые этажи зданий в собственности города, чтобы затем расположить там необходимые для жителей социальные объекты.

Молодежь получит квартиры на набережной Обводного канала, 128 уже в марте 2020 года. Ключи выдадут 109 семьям.

Ранее на Piter.TV: Беглов осмотрел снегоплавильню в Адмиралтейском районе.

Фото: администрация Санкт-Петербурга