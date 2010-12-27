Беглов осмотрел снегоплавильню в Адмиралтейском районе

Во время поездки Беглов напомнил о запрете выброса снега в водоемы, реки и каналы.

Губернатор Александр Беглов осмотрел стационарный снегоплавильный пункт (ССП) на Рижском проспекте в рамках объезда Адмиралтейского района 14 декабря.

С начала зимы на объекте приняли 2 234 кубометра снега. За сутки снегоплавильня может пропустить через себя 7 тысяч кубометров.

Пункт обслуживает также Кировский и Центральный районы города. Он является уже пятым ССП, проверенным градоначальником в этом году на готовность к массовому снегопаду. Всего в Петербурге насчитывается 11 таких объектов.

По словам Беглова, еще три снегоплавильни появятся в городе в ближайшие годы.

Однако в середине декабря снег в Северной столице не ожидают: синоптики пророчат аномальную погоду в европейской части страны.

Фото: администрация Санкт-Петербурга