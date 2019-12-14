Для середины декабря в большинстве районов наступит второй ноябрь.

Синоптики пророчат аномальную погоду в европейской части России. Об этом предупредили в Гидрометцентре.

В городе температура может повышаться до +5 градусов. В Ленобласти столбик термометра поднимется до нуля градусов. Большинство районов будет пройдут охвачены осадками – пройдет мокрый снег и дождь.

В Гидрометцентре уточнили, что всему виной атлантический циклон. Он несет теплый воздух Атлантики и перемещается вдоль арктического побережья. В европейской части России следует ожидать второй ноябрь.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что эксперты озвучили список продуктов, вызывающих бессонницу.

Видео: YouTube / Denis Antipin