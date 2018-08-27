Ученые озвучили список продуктов, которые влияют на сон.

Эксперты озвучили список продуктов, вызывающих бессонницу. Об этом пишет Medical Xpress со ссылкой на исследование из Колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете в Соединенных Штатах.

Согласно исследованию, если вы хотите крепко спать нужно отказаться от рафинированных углеводов. Речь идет о белом рисе, хлебе и почти всех продуктах, содержащих высокий гликемический индекс. Такие продукты быстро повышают сахар в крови. Инсулин повышается и организм самостоятельно выбрасывает в организм адреналин и кортизол. Ученые уверены, что рацион питания должен включать в себя больше фруктов и клетчатки

В первую очередь авторы проводили исследование на более чем 50 тыс. женщин в постменопаузе. Однако доктор наук, доцент Колледжа Джеймс Гангвиш уверен, что это исследование распространяется на всех. Главное, чтобы люди отказывались от продуктов, вызывающих побочные эффекты, и чувствовали себя хорошо, считает доктор наук

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Видео: YouTube / Bekaar Films