Офисный центр "Юпитер" продезинфицировали из-за зараженной коронавирусом сотрудницы

Решение о дезинфекции приняла администрация "Газпрома".

У сотрудницы офисного центра "Юпитера" обнаружили коронавирус, после чего весь центр решили полностью продезинфицировать. Об этом сообщило издание News.ru.

Также всех коллег женщины проверяют на инфекцию. Медики оценивают состояние зараженной как стабильное и удовлетворительное.

Напомним, что на 29 марта зарегестрировано 5 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии 42 подтвержденных случаев. За сутки на коронавирус обследовались 2263 человека.

Ранее мы писали, что в Северной столице может не хватить новых экспресс-тестов на коронавирус.

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