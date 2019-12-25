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В Северной столице может не хватить новых экспресс-тестов на коронавирус
Сегодня, 21:38
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smirenny

В Северной столице может не хватить новых экспресс-тестов на коронавирус

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Новый тест разработан учеными из России и Японии.

Новый экспресс-тест на коронавирус зарегистрировали недавно, заявленный объем на производство может быть недостаточным для Петербурга, сообщили в издании "Санкт-Петербург.ру" в воскресенье, 29 марта. 

Ключевым фактором в борьбе с коронавирусом можно считать массовое тестирование населения. Так, журналисты "Фонтанки" решили проверить, как работает система, и пришли к выводу, что тестов не хватает. 

Издание также сообщает, что у Петербурга есть все шансы остановить эпидемию на начальном этапе. 

Напомним, что необходимо соблюдать режим самоизоляции. 

Ранее мы писали, что волонтер из Петербурга обеспечит горожан бесплатными масками.

Фото: pixabay

Теги: коронавирус, петербург, экспресс-тест
Категории: Коронавирус в Петербурге, Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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