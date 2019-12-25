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Волонтер из Петербурга обеспечит горожан бесплатными масками
Сегодня, 21:13
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smirenny

Волонтер из Петербурга обеспечит горожан бесплатными масками

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Героя зовут Гордей Деньщиков.

Петербуржец Гордей Деньщиков решил шить и раздавать макси нуждающимся бесплатно. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram. 

За три дня он и его команда получили более 200 заказов и запустили производство на день раньше запланнированного: не в понедельник, а в воскресенье. 

Парень рассказал, что пока не оплачивает труд волонтеров, но сейчас ведутся переговоры об оплате труда швей – 500 рублей в день. 

"Маски  это не то, на чем сейчас надо зарабатывать или спекулировать. Это важно для всех нас", – отметил Гордей Деньщиков.

Ранее мы писали, что болеющий коронавирусом бывший игрок "Зенита" обратился к болельщикам.

Фото: gordeydenshworld / Instagram

Теги: волонтеры, карантин, коронавирус, макси, петербург
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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Абдрахманова Алена
Сегодня 21:42

Коронавирус это фигня, по статистике 76% мужчин в России умирает прямо или косвенно от алкоголя. Многие не замечают того что они алко зависимы и это основная проблема, да и лекарств от этой болезни до недавнего времени не было. Теперь же можно быстро избавиться от алко зависимости и полностью очистить организм, мужу помогло и вам поможет, вот сами почитайте ---- https://nnna.ru/alco

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