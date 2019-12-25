Волонтер из Петербурга обеспечит горожан бесплатными масками

Героя зовут Гордей Деньщиков.

Петербуржец Гордей Деньщиков решил шить и раздавать макси нуждающимся бесплатно. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

За три дня он и его команда получили более 200 заказов и запустили производство на день раньше запланнированного: не в понедельник, а в воскресенье.

Парень рассказал, что пока не оплачивает труд волонтеров, но сейчас ведутся переговоры об оплате труда швей – 500 рублей в день.

"Маски — это не то, на чем сейчас надо зарабатывать или спекулировать. Это важно для всех нас", – отметил Гордей Деньщиков.

Ранее мы писали, что болеющий коронавирусом бывший игрок "Зенита" обратился к болельщикам.

Фото: gordeydenshworld / Instagram