Болеющий коронавирусом бывший игрок "Зенита" обратился к болельщикам

Сейчас футболист находится в Боткина.

Бывший игрок "Зенита" Максим Астафьев лечится от коронавируса в больнице имени Боткина. Он обратился к болельщикам и поблагодарил клуб за поддержку, говорится на официальном сайте клуба.

Астафьев написал, что проблем со здоровьем у него нет, он надеется скоро вернуться домой.

"Прошу всех — соблюдайте меры предосторожности, оставайтесь дома. Берегите себя и своих близких", – отметил футболист.

Ранее мы писали, что домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы.

Фото: fc-zenit.ru