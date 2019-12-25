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Болеющий коронавирусом бывший игрок "Зенита" обратился к болельщикам
Сегодня, 20:12
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smirenny

Болеющий коронавирусом бывший игрок "Зенита" обратился к болельщикам

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Сейчас футболист находится в Боткина.

Бывший игрок "Зенита" Максим Астафьев лечится от коронавируса в больнице имени Боткина. Он обратился к болельщикам и поблагодарил клуб за поддержку, говорится на официальном сайте клуба. 

Астафьев написал, что проблем со здоровьем у него нет, он надеется скоро вернуться домой.

"Прошу всех — соблюдайте меры предосторожности, оставайтесь дома. Берегите себя и своих близких", – отметил футболист. 

Ранее мы писали, что домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы.

Фото: fc-zenit.ru

Теги: коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Спорт,

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