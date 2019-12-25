В Петербурге нашли третьеклассника, который 6 октября пропал на Рябовском шоссе

Ребенок исчез после того, как ушел из дома.

Мальчик, учащийся в третьем классе, найден живым после поисков, которые со вторника велись в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила "ВКонтакте" поисково-спасательная команда "Северо-Запад".

В сообщении волонтеры отметили, что третьеклассника смогли найти живым благодаря "совместной и слаженной работе добровольцев и сотрудников полиции". Всех участников поисковой операции поблагодарили за помощь.

В минувшую среду ГУ МВД по Санкт-Петербургу сообщало, что 6 октября родители обратились за помощью в полицию Красногвардейского района. Они рассказали, 11-летний сын покинул дом на Рябовском шоссе в 18:40 и не вернулся. На мальчике были надеты синяя ветровка с капюшоном, черные джинсы и синие кроссовки. Кроме того, с собой у него был черный рюкзак.

Ранее мы сообщали, что в Сертолово нашли 11-летнего школьника, который не вернулся с прогулки.

Фото: Piter.tv